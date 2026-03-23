Aumento dei costi energetici l’allarme di Confai Bergamo

Nelle ultime settimane, a causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica, il comparto agromeccanico, agricolo, orticolo e dei trasporti si trova ad affrontare una situazione che definire critica è ormai riduttivo. “L’ aumento vertiginoso dei costi del gasolio, del gas e, a cascata, dei concimi sta mettendo in seria difficoltà imprese e operatori che ogni giorno garantiscono la continuità delle produzioni e della filiera alimentare”, afferma il presidente di Confai Bergamo, Pietro Cattaneo. Se in un primo momento poteva sembrare un fenomeno temporaneo legato a dinamiche speculative, oggi la realtà appare ben diversa. In pieno svolgimento delle operazioni in campagna, le imprese si trovano a fare i conti con rincari che, in molti casi, superano il 50%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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