Nuove regole per gli artisti di strada in città | cosa cambia

Questa mattina si è riunita a Palazzo Tursi una commissione congiunta per discutere le modifiche al regolamento che riguarda gli artisti di strada presenti in città. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diverse commissioni comunali ed è durata alcune ore, durante le quali sono state analizzate le nuove norme che andranno a regolamentare l’attività degli artisti di strada. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di accesso e le aree di attività.

Questa mattina a Palazzo Tursi si è riunita la commissione congiunta 1 e 4 per prendere in esame le modifiche al regolamento degli artisti di strada in città.La divisione per zoneLa novità principale è la divisione del territorio comunale in due zone con regole differenziate. Il Centro Storico.🔗 Leggi su Genovatoday.it The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Genova: artisti di strada, nuove regole al via. Comune ascolta esercenti e creativi per un equilibrio urbano.Il Comune di Genova ha avviato un confronto tra artisti di strada, esercenti e rappresentanti dei quartieri per rivedere il regolamento che... Lavoro povero, nuove regole contro gli stipendi bassi dal 1° maggio: cosa cambiaNel corso dell’informativa alla Camera sull’azione del Governo e sull’ultimo anno della legislatura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Via libera dall'Ue alle nuove regole per proteggere cani e gatti: microchip per identificarli e banche dati; Dal 1° maggio le nuove regole per parrucchieri, estetisti e profumerie:; Nuove regole per i dividendi; Mondiali 2026, Fifa annuncia nuove regole per ammonizioni ed espulsioni. Nuove regole per gli artisti di strada in città: cosa cambiaLa novità principale è la divisione del territorio comunale in due zone con regole differenziate. Il Centro Storico manterrà una regolamentazione più stringente dove sarà obbligatoria la prenotazione ... genovatoday.it Le nuove regole dell’Unione Europea per cani e gatti: dai microchip obbligatori alla tracciabilità degli allevamenti, ecco tutte le novitàL'Unione Europea approva regole comuni per proteggere gli animali domestici: microchip obbligatori e fine di pratiche controverse ... ilfattoquotidiano.it Con le nuove norme approvate dal Governo, cambiamo rotta: • Rilascio immediato degli immobili occupati • Tutela legale rafforzata • Rispetto delle regole per chi affitta e chi paga regolarmente #Casa #Affitti #Legalità #GovernoMeloni @FratellidItalia @Giorgi x.com Con le nuove norme approvate dal Governo, cambiamo rotta: • Rilascio immediato degli immobili occupati • Tutela legale rafforzata • Rispetto delle regole per chi affitta e chi paga regolarmente #Casa #Affitti #Legalità #GovernoMeloni Fratelli d'Italia Giorgia M - facebook.com facebook