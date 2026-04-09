Dal 1° maggio entreranno in vigore nuove regole per contrastare il lavoro povero, come annunciato dalla presidente del Consiglio durante un’informativa alla Camera. La misura mira a intervenire sugli stipendi bassi e a regolamentare meglio alcune forme di impiego considerate precarie. La legge rappresenta un aggiornamento delle norme esistenti e si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per migliorare le condizioni dei lavoratori con retribuzioni inferiori alla media.

Nel corso dell’informativa alla Camera sull’azione del Governo e sull’ultimo anno della legislatura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo intervento normativo contro il lavoro povero. Le misure saranno approvate nel Consiglio dei Ministri convocato in vista del primo maggio, in continuità con le iniziative legate alla Festa dei Lavoratori. L’obiettivo è affrontare una criticità che resta presente nonostante gli interventi già adottati negli ultimi anni. Le nuove regole punteranno a rafforzare i diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più fragili, attraverso un maggiore ricorso alla contrattazione collettiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavoro povero, nuove regole contro gli stipendi bassi dal 1° maggio: cosa cambia

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