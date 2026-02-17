Genova | artisti di strada nuove regole al via Comune ascolta esercenti e creativi per un equilibrio urbano
A Genova, il Comune ha deciso di rivedere le regole per gli artisti di strada dopo aver ascoltato le esigenze di esercenti e creativi, in risposta alle lamentele per le recenti restrizioni. L'amministrazione ha organizzato incontri pubblici nei quartieri per trovare un equilibrio tra la libertà artistica e le esigenze commerciali, coinvolgendo direttamente chi lavora nelle strade cittadine.
Genova Rivede le Regole per gli Artisti di Strada: Un Dialogo Aperto tra Creatività e Commercio. Il Comune di Genova ha avviato un confronto tra artisti di strada, esercenti e rappresentanti dei quartieri per rivedere il regolamento che disciplina le loro attività. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze di chi lavora nell’arte di strada e quelle del commercio e della vivibilità urbana, dopo le critiche alle modifiche apportate dalla precedente amministrazione. L’assessore alla Cultura Giacomo Montanari ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo per giungere a una regolamentazione più efficace e condivisa.🔗 Leggi su Ameve.eu
