ATP Finals in chiaro su Mediaset | il tennis torna free e sfida la Rai per i grandi eventi sportivi dal 2026

Mediaset ha ottenuto i diritti per trasmettere le ATP Finals in chiaro, perché ha raggiunto un accordo con ATP Media che vale circa quattro milioni di euro all’anno. La decisione permette al pubblico di seguire in modo gratuito uno degli eventi più importanti del tennis mondiale, sfidando così la presenza della Rai nel panorama degli eventi sportivi di alto livello. A partire dal 2026, gli appassionati potranno guardare le finali di tennis senza dover pagare un abbonamento.

