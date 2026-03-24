Rialzo tassi di interesse mutui più cari da aprile | la Bce valuta nuova stretta

La Banca Centrale Europea è pronta a fare di tutto per mantenere l’inflazione sotto il 2%. Lo ha esplicitato un membro del Consiglio direttivo della BCE, Joachim Nagel, che ha fatto intendere come la banca sia pronta a prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse già a partire dal prossimo mese. Una decisione legata alle pressioni sui prezzi, soprattutto in vista di un ulteriore intensificarsi della guerra in Iran. Nagel ha ipotizzato prospettive di inflazione a medio termine in peggioramento e quindi un probabile necessario “orientamento di politica monetaria più restrittivo”. Se ne è parlato proprio all’Eurotower, discutendo degli eventi in Medio Oriente che hanno reso il mercato più incerto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Temi più discussi: La BCE mantiene i tassi invariati e rivede al rialzo le previsioni sull’inflazione; La Bce lascia i tassi d’interesse invariati al 2% come da previsioni; La Bce non tocca i tassi. Ma potrebbe alzarli presto; Caro mutui in arrivo. Ecco le strategie per contenere il possibile aumento della rata mensile.

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