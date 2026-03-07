Buste paga di marzo più ricche | fino a 850 euro in più grazie alla nuova tassa agevolata

Nella busta paga di marzo, alcuni lavoratori dipendenti noteranno un incremento fino a 850 euro. Questo aumento deriva dall’applicazione di una nuova tassa al 5% sugli aumenti contrattuali. La modifica riguarda chi ha ricevuto un incremento salariale e si traduce in un guadagno più consistente rispetto ai mesi precedenti. La decisione interessa specifici dipendenti e si riflette direttamente sulla retribuzione mensile.

Una buona notizia per molti lavoratori dipendenti è in arrivo con la busta paga di marzo. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, misura che permetterà di ottenere un risparmio annuo compreso tra circa 190 e 850 euro netti. Le stime arrivano dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che ha analizzato gli effetti concreti della misura in vista della sua prima applicazione. L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 33 mila euro, che vedranno applicata la tassazione ridotta direttamente nel cedolino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

