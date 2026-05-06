Nuova Sondrio | incontro tra mister Amelia e il presidente Rigamonti

Questa mattina il presidente della società sportiva e il tecnico sono stati visti seduti insieme in un bar del centro città. Sono rimasti nel locale per circa venti minuti, parlando tra loro. La presenza è stata confermata da testimoni e immagini raccolte sul posto. Non sono stati diffusi dettagli sul contenuto dell’incontro.

Incontro questa mattina tra il presidente Michele Rigamonti e mister Marco Amelia: i due sono stati “avvistati” in un bar del centro, dove si sono intrattenuti per alcune decine di minuti.Futuro immediatoDal faccia a faccia non è emersa però alcuna novità di rilievo relativa alla prossima.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Alla Nuova Sondrio parte l'Amelia-bisDi fronte si troveranno due squadre in difficoltà: la Nuova Sondrio è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali l’1-2 casalingo... La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister BrognoliLa Nuova Sondrio cade in casa contro il Pavia nell'ottava giornata di ritorno del girone B di serie D e la sconfitta costa la panchina a mister... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nuova Sondrio, segna anche il portiere, ma non basta: è retrocessione in Eccellenza; Nuova Sondrio Calcio, goleada amara: 5-1 alla Real Calepina, ma è retrocessione; Tabellino partita Milan Futuro vs Nuova Sondrio; Non basta la vittoria, Nuova Sondrio retrocessa in Eccellenza. Weekend biancazzurro – risultati della domenica Allievi Under 16: Nuova Sondrio - Vibe Ronchese 0-1. Nonostante la sconfitta indolore nella finale di ritorno alla Castellina, i biancazzurri festeggiano la promozione al campionato regionale grazie al su - facebook.com facebook