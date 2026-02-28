Alla Nuova Sondrio parte l' Amelia-bis

Alla Nuova Sondrio riprende il tecnico che aveva lasciato la squadra a novembre con soli 4 punti e in ultima posizione, dopo l'esonero dell'allenatore precedente. L’allenatore sarà in panchina per la prima volta domenica alle 14,30 in trasferta contro Sona. La squadra si prepara a una nuova fase, con il tecnico di nuovo al timone per la partita di questa settimana.

Di fronte si troveranno due squadre in difficoltà: la Nuova Sondrio è reduce da due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali l'1-2 casalingo contro il Pavia, che l'hanno fatta riscivolare al penultimo posto con 19 punti, a -4 da chi la precede in classifica e dalla zona playout. Dal canto loro, invece, i veronesi, nonostante gli innesti di due campioni come Douglas Costa e Daniele Baselli, che poco hanno a che fare con la serie D, hanno perso le ultime tre gare disputate scendendo al sesto posto con 40 punti, fuori dalla zona playoff e a -12 dalla capolista Folgore Caratese.

