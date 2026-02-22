La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister Brognoli

La Nuova Sondrio cade in casa contro il Pavia nell'ottava giornata di ritorno del girone B di serie D e la sconfitta costa la panchina a mister Stefano Brognoli, esonerato dal presidente Michele Rigamonti. Nel post-partita la decisione della società, resa pubblica da un comunicato ufficiale. Sulla panchina della Nuova Sondrio torna mister Marco Amelia, che aveva lasciato i biancazzurri lo scorso 10 novembre dopo il successo per 1-0 su Milan Futuro. A lui il compito, già portato a termine nella scorsa stagione, di portare la Nuova Sondrio alla salvezza. Dopo questa sconfitta, la Nuova Sondrio è rimasta ferma a 19 punti, al penultimo posto della graduatoria, a -4 dal Pavia e dalla Varesina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

