La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister Brognoli
La Nuova Sondrio perde contro il Pavia, che segna il gol decisivo nel secondo tempo, portando alla rescissione del contratto di mister Brognoli. La squadra non riesce a reagire dopo la rete avversaria, lasciando il pubblico del campo di casa deluso. La decisione di esonerare l’allenatore arriva subito dopo la partita, con il club che cerca di cambiare rotta in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara ora a un nuovo avvicendamento in panchina.
La Nuova Sondrio cade in casa contro il Pavia nell'ottava giornata di ritorno del girone B di serie D e la sconfitta costa la panchina a mister Stefano Brognoli, esonerato dal presidente Michele Rigamonti. Nel post-partita la decisione della società, resa pubblica da un comunicato ufficiale. Sulla panchina della Nuova Sondrio torna mister Marco Amelia, che aveva lasciato i biancazzurri lo scorso 10 novembre dopo il successo per 1-0 su Milan Futuro. A lui il compito, già portato a termine nella scorsa stagione, di portare la Nuova Sondrio alla salvezza. Dopo questa sconfitta, la Nuova Sondrio è rimasta ferma a 19 punti, al penultimo posto della graduatoria, a -4 dal Pavia e dalla Varesina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
