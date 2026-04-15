Sanità inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazione

Da ferraratoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica di ultima generazione presso il centro sanitario locale. Questa macchina consente di effettuare analisi più rapide e precise, soprattutto nel settore muscolo-scheletrico. La struttura ha annunciato che l’installazione riguarda un dispositivo all’avanguardia e che sarà operativo già da oggi. La nuova tecnologia si inserisce nel percorso di miglioramento dei servizi di diagnostica offerti alla popolazione.

Una nuova risonanza magnetica di ultima generazione che permetterà analisi più veloci ed efficaci in particolare riguardo all’ambito muscolo-scheletrico. A inaugurarla, mercoledì 15, all’ospedale Mazzolani Vandini di Argenta, il presidente della Regione Michele de Pascale, insieme al sindaco.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sanità. All’ospedale di Pescara arriva la nuova Risonanza magnetica

Video Sanità. All’ospedale di Pescara arriva la nuova Risonanza magnetica

Notizie correlate

All'ospedale di Sondrio inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazioneIn Radiologia è in funzione un'apparecchiatura che garantisce oltre 6000 esami all'anno e avanguardia a livello diagnostico Innovazione tecnologica,...

Leggi anche: Sanità in Umbria, in funzione una nuova risonanza magnetica di ultima generazione

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inaugurata la nuova Dialisi di Cividale: innovazione tecnologica, sostenibilità e sanità di prossimità; Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Inaugurata la Casa di Comunità di Omegna. E l’assessore Riboldi fa il punto sulla sanità del Vco; Pitigliano, inaugurata la Cittadella della salute per le Colline dell’Albegna.

sanità inaugurata la nuovaNuova vita per l'ex ospedale di Torino Aurora: trasformato in un maxi-polo sanitario con una spesa di quasi 12 milioniUn sistema integrato che comprende due case di comunità, due ospedali di comunità e spazi condivisi per i servizi sanitari ... torinotoday.it

Sanità, inaugurata l’Ematologia a Viterbo. Ciambella: Un passo storico per il territorioNewTuscia – VITERBO – Una nuova tappa per la sanità della Tuscia: è stato inaugurato questa mattina il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo, alla presenza del Presidente della Reg ... newtuscia.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.