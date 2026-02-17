L’Asst di Lodi | in Radiologia cento Tac al giorno a Codogno entro giugno arriva la nuova risonanza magnetica

Lodi – La Radiologia dell’Asst di Lodi guarda al futuro, con un piano di investimenti importanti, nuove tecnologie, obiettivi ambiziosi sugli screening e un potenziamento dell’organizzazione del lavoro, in un contesto che già oggi vede numeri di attività molto elevati. Ogni giorno, a livello aziendale, vengono eseguite in media circa 100 Tac e 60 risonanze magnetiche, a cui si aggiungono migliaia di esami radiografici ed ecografici. «Volumi importanti, sostenuti da un parco macchine tecnologicamente avanzato, composto quasi interamente da apparecchiature con meno di cinque anni di vita» sottolineano dall’Asst. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arriva a Milazzo una nuova risonanza magnetica.

L’Asst di Lodi punta sulla prevenzione in vista della giornata della donna: screening mammografici, pap test e vaccinazioni anti Hpv al viaL’infezione da HPV è un fattore di rischio per il tumore della cervice uterina. Per questo motivo, verranno offerti: pap-test per donne dai 25 ai 29 anni che non lo hanno effettuato negli ultimi 3 ... ilgiorno.it

Asst di Lodi, cambio della guardia: Emilia Marrazzo è la nuova coordinatrice della Breast Unit di LodiLodi, 2 dicembre 2025 – Cambio al vertice della Breast Unit dell’Asst di Lodi: Emilia Marrazzo è la nuova coordinatrice della struttura multidisciplinare dedicata alla diagnosi e al trattamento del ... ilgiorno.it

Da lunedì 16 febbraio 2026, l'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) di ASST Lodi osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: - Dal lunedì al venerdì: tutte le mattine dalle 8.00 alle 13.00. - Mercoledì: mattina dalle 8.00 alle 13.00; pomeriggio dalle 14.00 al - facebook.com facebook

Ospedale Maggiore di #Lodi: il totem saltacoda per il ritiro dei referti di #laboratorio. Leggi qui la news: bit.ly/4ryRfgo x.com