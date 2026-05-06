Gli Stati Uniti hanno fatto una nuova proposta all’Iran, ma hanno frenato sulle clausole, definendone alcune inaccettabili. Nel frattempo, l’ex presidente ha annunciato una sospensione temporanea di Project Freedom, l’operazione militare americana finalizzata a scortare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, a poche ore dall’inizio dell’azione. La decisione ha sorpreso gli osservatori, che avevano atteso l’avvio dell’operazione nelle prossime ore.

Donald Trump ha scompigliato ancora le carte e ha annunciato a sorpresa una “breve” sospensione di Project Freedom, l’iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz, a un giorno dall’avvio dell’operazione. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo” con l’Iran. Lo stop al Project freedom. Il Project Freedom, pertanto, “sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato”, ha scritto poi il tycoon. Le notizie sono altalenanti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nuova proposta degli Usa all’Iran che frena però sulle clausole: “Alcune sono inaccettabili”

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