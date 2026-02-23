Camera di Commercio dell' Emilia | la giunta si è riunita nella sede della Barilla

La visita della giunta della Camera di Commercio dell'Emilia alla sede della Barilla di Parma ha dato il via a un ciclo di incontri nelle aziende locali. L’obiettivo è conoscere da vicino le realtà imprenditoriali e ascoltare le esigenze degli operatori. Durante l’incontro, sono stati discussi progetti di sviluppo e sfide del settore alimentare. La serie di riunioni continuerà nelle prossime settimane in altre aziende della regione.

Si inaugura una modalità "itinerante" tra imprese e enti del territorio. Il Vicepresidente Dall'Aglio: "partiamo da uno dei grandi simboli del made in Italy E' partito dalla Barilla di Parma, il ciclo di riunioni che la Giunta della Camera di commercio dell'Emilia terrà nel 2026 nelle sedi di imprese e di enti legati al mondo dell'economia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. "Una modalità itinerante - sottolinea il Presidente dell'Ente camerale emiliano, Stefano Landi - che abbiamo scelto per dare un ulteriore segno di vicinanza alle imprese e ai territori sui quali ricade la nostra attività".