Cantiere Gamec primo giorno di lavoro per la nuova impresa

Lunedì 20 aprile è iniziato il nuovo intervento di ristrutturazione al Palazzetto dello Sport, dopo la risoluzione del contratto con la ditta precedente. La gestione dei lavori è passata a un nuovo consorzio, che ha preso in carico il cantiere. Si tratta del primo giorno di attività per la nuova impresa incaricata di portare avanti i lavori di riqualificazione dell’area.

L’APPALTO. Dopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli e l’assegnazione dei lavori a un nuovo consorzio, lunedì 20 aprile è cominciato il riallestimento del cantiere al vecchio Palazzetto dello Sport.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa Notizie correlate Nuova Gamec, il consorzio Cme accetta di subentrare alla Manelli. Il Comune torna nel cantiereL’associazione di imprese del Modenese si era classificata al secondo posto nella gara pubblica del 2023. Leggi anche: Nuova Gamec, è scontro in consiglio comunale: “Poca trasparenza”, “No, gran lavoro” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresa; Nuova Gamec, cantiere con doppi turni per finire in tempo: si riparte a maggio. Confermati i 6 milioni dal Pnrr; Nuova Gamec pronta a luglio 2027, lavori da maggio: Tempi serrati, dovremo ricucire quanto lasciato; Nuova Gamec, il 20 aprile riparte il cantiere: lavori finiti in quindici mesi. Salvi i 6 milioni del Pnrr. Cantiere Gamec, primo giorno di lavoro per la nuova impresaDopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli e l’assegnazione dei lavori a un nuovo consorzio, lunedì 20 aprile è cominciato il riallestimento del cantiere al vecchio Palazzetto dello Sport. ecodibergamo.it Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2ALe azioni di A2A del Comune di Bergamo interessate sono parte del pacchetto da oltre 5 milioni autorizzato all'alienazione per il 2026. bergamonews.it Comune di Bergamo. . Nuova GAMeC: riparte il cantiere A partire dal 20 aprile riprendono i lavori per la realizzazione della nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, con la consegna dell’area al nuovo soggetto esecutore. Autorizzato dal - facebook.com facebook Dopo la risoluzione del contratto con la ditta Manelli e l’assegnazione dei lavori a un nuovo consorzio, lunedì 20 aprile è cominciato il riallestimento del cantiere al vecchio Palazzetto dello Sport. x.com