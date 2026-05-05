Nuova Gamec il Comune incassa l’ultima tranche dell’Art Bonus di Intesa Sanpaolo

Il Comune di Bergamo ha ricevuto l’ultima parte del finanziamento previsto dall’Art Bonus, donato da Intesa Sanpaolo. L’incasso è stato registrato a Palazzo Frizzoni, sede del municipio, e rappresenta l’ultimo pagamento del totale stabilito per il progetto di riqualificazione. L’Art Bonus è una misura fiscale che sostiene interventi di valorizzazione del patrimonio culturale. La somma totale erogata dall’istituto di credito è stata suddivisa in più tranche nel corso dell’anno.

Bergamo. Palazzo Frizzoni ha incassato l’ultima tranche del contributo Art Bonus erogato da Intesa Sanpaolo per la realizzazione della nuova sede della Gamec, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città Il versamento, pari a 1 milione di euro, completa l’erogazione complessiva di 6 milioni di euro prevista dall’accordo sottoscritto tra il Comune e l’istituto bancario, che ha sostenuto il progetto in qualità di mecenate nell’ambito del proprio progetto Cultura. Il contributo rappresenta uno degli apporti più rilevanti al percorso di riconversione dell’ex palazzetto dello sport nella nuova sede del museo, un intervento di rigenerazione urbana dal valore complessivo di circa 18 milioni di euro e sostenuto anche da risorse Pnrr.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Intesa Sanpaolo presenta 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia 2026'Prosegue il percorso di ricerca avviato da Intesa Sanpaolo nel 2020, dedicato al collezionismo e al mercato dell'arte nazionale, con la pubblicazione... Intesa Sanpaolo, 'mercato dell'arte più maturo, cresce design'Il collezionismo italiano si consolida e si allarga oltre i confini tradizionali dell'arte. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuova Gamec e tram T2: il Comune fa il punto sulle opere finanziate dal Pnrr e i fondi a rischio; Mostra 'La natura morta: ieri e oggi' al Gamec; Radio Gamec riparte martedì 5 maggio con Pedagogy of hope dalla Biennale di Venezia; Radio GAMeC alla Biennale Arte 2026 con Pedagogy of Hope, un palinsesto globale tra arti visive, pedagogia e tecnologie. Nuova Gamec, il Comune incassa l’ultima tranche dell’Art Bonus di Intesa SanpaoloIl versamento da 1 milione di euro completa l'erogazione del contributo dell'istituto bancario. Giovedì 7 maggio il montaggio delle gru nel cantiere di via Pitentino ... bergamonews.it Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiereApprovata la variazione al bilancio. Gandi: necessaria per recuperare 345mila euro. Un altro pacchetto azionario servirà per Porta Sud. ecodibergamo.it La nuova stagione di Radio Gamec riparte dal 5 al 10 maggio trasmettendo dagli studi di Radio Vanessa e sarà trasmessa In streaming fino al 22 novembre - facebook.com facebook GAMeC Bergamo (@GAMeCBergamo) / Posts / X x.com