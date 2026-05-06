La squadra di nuoto di Viterbo ha ottenuto un risultato significativo a Roma, conquistando in totale dieci medaglie, tra cui un oro con un’atleta. Sono sette i giovani talenti che si sono distinti durante la competizione, salendo sul podio in diverse discipline. Rispetto all’anno precedente, il team è riuscito a raddoppiare il numero di medaglie vinte, evidenziando un miglioramento nelle prestazioni complessive.

? Cosa scoprirai Chi sono i sette giovani talenti che hanno scalato il podio?. Come ha fatto la squadra a raddoppiare le medaglie rispetto all'anno scorso?. Quali sono le prossime sfide che attendono gli atleti tra maggio e giugno?. Perché la versatilità nelle prove australiane è stata decisiva per il club?.? In Breve Michele Natili e Antonio Tata contribuiscono al medagliere con argento e bronzo.. Nicolò Fiorentini ottiene un argento nei 50 metri rana a Roma.. Prossimi appuntamenti fissati a Ostia il 16 maggio e Termoli dal 31 maggio.. Il club viterbese aveva già ottenuto cinque medaglie l'anno scorso a Roma.. Angelica Onofri conquista il titolo regionale nei 100 metri rana a Roma, guidando la delegazione del Nuoto Club Viterbo verso un totale di dieci medaglie alle finali Opes svolte presso la piscina olimpionica dello Zero9.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto Viterbo trionfa a Roma: 10 medaglie e l’oro di Angelica Onofri

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