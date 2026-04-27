Durante i Campionati italiani di Riccione, il nuotatore nato nel 2006 ha conquistato due medaglie d'oro e due d'argento, ottenendo così la qualificazione per i prossimi Campionati Europei a Parigi. La competizione si è svolta nell'impianto della città romagnola, attirando numerosi atleti e appassionati. La sua performance ha permesso di ottenere i risultati necessari per rappresentare la squadra nazionale nella manifestazione continentale.

? Cosa sapere Jacopo Barbotti vince due ori e due argenti ai Campionati italiani di Riccione.. Il nuotatore classe 2006 ottiene la qualificazione per i prossimi Europei a Parigi.. Jacopo Barbotti conquista due medaglie d’oro e due d’argento ai Campionati italiani Assoluti primaverili di Riccione, assicurandosi il pass per la competizione europea a Parigi. Il giovane talento nato nel 2006 ha dominato le vasche romagnole con una prestazione che lo proietta direttamente nel vertice del nuoto nazionale. Il verdetto delle corsie parla chiaro: l’atleta legnanese si è imposto nelle specialità dei 200 e dei 400 metri misti, ottenendo la vetta del podio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto, Jacopo Barbotti trionfa a Riccione: 4 medaglie e il volo a Parigi

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