Piemonte | Cirio visita nido e scuola investe 1 milione nei bambini

Il presidente della regione Piemonte ha visitato un nido e una scuola a Tigliole, dopo aver approvato un investimento di un milione di euro dedicato ai servizi per l’infanzia. La visita ha avuto lo scopo di verificare i lavori di ristrutturazione e miglioramento degli ambienti dedicati ai bambini. Durante l’evento, ha incontrato insegnanti e genitori, sottolineando l’importanza di sostenere le strutture educative. La giornata si è conclusa con un confronto sui progetti futuri.

Un investimento per il futuro: i dettagli della visita di Cirio a Tigliole. Il sole di febbraio splende su Tigliole, un piccolo comune del Piemonte, dove oggi si respira un’aria di rinnovamento e speranza. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto questo luogo per inaugurare una settimana dedicata ai più piccoli, con una visita istituzionale di rilievo. Accompagnato dall’assessore Marco Gabusi e dal sindaco Daniele Basso, Cirio ha fatto tappa al micro-nido di Pratomorone, una struttura di recente apertura, e alla scuola dell’infanzia Chiappello. La giornata è iniziata con un momento istituzionale, durante il quale il sindaco Basso ha accolto gli ospiti e li ha guidati in un sopralluogo delle strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Regione Piemonte, l'agenda della Giunta Cirio: ospedali e case le priorità (live)Questa mattina, in Regione Piemonte, l’assessore Riboldi ha illustrato i piani della Giunta Cirio per gli ospedali.

Regione Piemonte, la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l'opposizione stoppa i lavoriIn Piemonte, la Giunta Cirio ha deciso di non rendere pubblico il parere dei revisori sul bilancio regionale, alimentando tensioni politiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Cirio, a Mattarella la gratitudine di tutta la comunità piemonteseIo voglio rappresentarle tutta la gratitudine della comunità piemontese per la sua presenza costante, per il suo affetto, per la sua vicinanza ai luoghi ma anche alle persone del nostro Piemonte che ... ansa.it

Cirio, 'la sospensione dei dazi Usa è buona notizia'(ANSA) - VERCELLI, 21 FEB - E' sempre meglio quando non ci sono i dazi. Era un elemento di grande criticità e preoccupazione, e il fatto che siano sospesi è una buona notizia. Così il presidente del ... msn.com

In un'intervista al Sole 24 Ore il governatore piemontese Alberto Cirio rilancia il tema delle «zone economiche speciali» anche per il Nordovest - facebook.com facebook

Il Piemonte come il Sud d'Italia, Cirio chiede una Zes anche al Nord con Lombardia e Liguria x.com