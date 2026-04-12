Nuoro Pellai e Tamborini | il futuro dei bambini tra digitale e nido

Venerdì 17 aprile alle 17:30, l’ExMè di piazza Goffredo Mameli a Nuoro ospiterà un evento dedicato al rapporto tra bambini e tecnologia. Il confronto vedrà coinvolti esperti e professionisti del settore, con un focus sulla gestione dei dispositivi digitali nei primi anni di vita. La discussione si concentrerà sulle sfide e le opportunità legate all’uso del digitale nei nidi e nelle prime fasi di crescita infantile.

Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, l’ExMè di piazza Goffredo Mameli a Nuoro ospiterà un confronto di rilevanza nazionale sulla gestione dei dispositivi digitali nelle prime fasi della crescita. L’iniziativa, intitolata Bambini e Digitale – Navigare nel mondo dei devices, nasce per celebrare il decimo anniversario del nido La Coccinella, presidio fondamentale dell’ASL 3 che dal 2016 garantisce servizi essenziali di welfare per le famiglie del territorio. Un decennio di welfare territoriale tra impegno sociale e servizi sanitari. Il traguardo raggiunto dalla struttura gestita dalla Cooperativa Sociale San Camillo De Lellis rappresenta un punto di riferimento per la coesione sociale della comunità nuorese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, Pellai e Tamborini: il futuro dei bambini tra digitale e nido Leggi anche: Festival Convergenze Creative: quattro incontri gratuiti per orientarsi tra figli e futuro. Si parte con le dipendenze digitali con Tamborini e Pellai Il conflitto genitori-figli nell’era digitale, l’analisi di Pellai Dalla genitorialità nell’era digitale alla geopolitica dello spazio, passando per la divulgazione scientifica fino alle grandi domande della...