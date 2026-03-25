Il governo iraniano ha presentato un piano di pace in 15 punti, che include la richiesta di un porto libero nello Stretto di Hormuz e il rifiuto di negoziare con alcuni rappresentanti politici statunitensi. Intanto, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ottenuto un risultato positivo, definendo il piano iraniano un “grosso regalo” riguardo alle risorse di petrolio e gas.

Roma – Il presidente Usa, Donald Trump, canta vittoria e parla di un “grosso regalo” ricevuto dagli iraniani su petrolio e gas. Ma, ammesso che il negoziato parta – indiscrezioni parlano di un possibile vertice già domani, anche se gli Usa restano in attesa di una conferma da parte di Teheran – lo farà con un Medioriente in ebollizione, dove non si smette di bombardare e dove il Libano ha espulso l’ambasciatore iraniano. Un gesto, questo, senza precedenti. Il mistero del boom di vendite di petrolio pochi secondi prima dell’annuncio di Trump. “Qualcuno è diventato molto ricco in un istante” Alla scadenza dell’ultimatum di 48 ore, il presidente americano ha annunciato un accordo in 15 punti con il quale si potrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa-Iran, piano di pace in 15 punti: dal no al nucleare a Hormuz libero. Teheran: “Negoziamo solo con JD Vance”

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