Sabato sera, un rappresentante del governo ha annunciato che l’Iran ha presentato un nuovo piano di pace, che sarà valutato nei prossimi giorni. Nel frattempo, un ex-presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler analizzare questa proposta, ma ha aggiunto di non ritenere probabile che venga accettata. La proposta iraniana comprende cinque punti principali e riguarda questioni legate alla regione di Hormuz e al nucleare.

Trump ha dichiarato sabato sera che esaminerà presto un nuovo piano di pace proposto dall’Iran, ma che “non riesce a immaginare che possa essere accettabile”. “Mi hanno parlato del concetto alla base dell’accordo. Ora mi daranno la formulazione esatta”, ha detto ai giornalisti mentre saliva a bordo dell’Air Force One in Florida. L’Iran ha presentato una risposta in 14 punti a una proposta degli Stati Uniti, secondo quanto riportato sabato dall’agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Secondo quanto riportato da Tasnim, gli Stati Uniti avrebbero proposto un cessate il fuoco di due mesi, ma l’Iran ritiene che “le questioni debbano essere risolte entro 30 giorni” e che i negoziati debbano concentrarsi sulla “fine della guerra” piuttosto che sul prolungamento del cessate il fuoco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da Hormuz al nucleare: ecco i 5 punti del piano di pace dell’Iran

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