Nu Genea | Perché abbiamo scelto i 103 bpm e detto no ai feat famosi – L’intervista

La stralunatezza alla quale accenna il titolo del nuovo disco dei Nu Genea, People of the Moon appunto, è la metafora perfetta per descrivere il ruolo che il duo napoletano si è ritagliato nella musica italiana e internazionale: ricerca sonora senza tempo, dal passato al futuro, supportata dalla potenza infallibile della tradizione. Un mix perfetto che ha permesso al progetto di decollare da lontano, Berlino, dove i due risiedevano prima del Covid (poi hanno scelto la Sicilia, Siracusa), per poi conquistare la scena europea, negli ultimi anni particolarmente ammiccante al mercato della world music, e così anche in Italia, rafforzando un...🔗 Leggi su Open.online

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Nu Genea su People of the Moon: “Abbiamo mollato soldi e carriera nei club per fare la musica che volevamo”I Nu Genea hanno pubblicato "People of the Moon", il loro nuovo album dopo Nuova Napoli e Bar Mediterraneo.

Nu Genea, dimensione funk tra ritmi napoletani e afrobeatA distanza di quattro anni dall’acclamato Bar Mediterraneo, i Nu Genea sono tornati (finalmente) con un nuovo disco dal titolo People of the Moon.

Contenuti utili per approfondire

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Ritrovarsi sotto la luna con i Nu Genea: l’intervistaI Nu Genea tornano con il loro nuovo album People of the Moon registrato tra Siracusa e Napoli: la nostra intervista ... billboard.it

Sotto una nuova luna: intervista ai Nu GeneaTrascendere la dimensione terrestre per scoprire il lato più oscuro della luna. Oscuro perché nascosto, refrattario all’esteriorizzazione di tutto. Questa è la missione compiuta dai Nu Genea nel lor ... dlso.it

Il ritorno dei Nu Genea (foto), tra Napoli e afrobeat. E ancora: le riletture (con ospiti) di Frankie Hi Nrg Mc, un saggio sui Cccp e il "futuro" secondo i Bull Brigade. Cecilia Ermini, Daniele Funaro, Francesco Brusco, Mario Di Vito. Note sparse sul manifesto del 6 - facebook.com facebook

I Nu Genea ci portano sulla luna con “People Of The Moon”. Ascolta il loro nuovo album insieme a tutte le uscite del #NewMusicFriday x.com