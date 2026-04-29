Dietrofront sulle prenotazioni Analisi del sangue solo online Gli anziani nel panico all’Inrca

Nuove disposizioni hanno portato alla sospensione delle prenotazioni di analisi del sangue presso l'Inrca, con la richiesta di effettuare le prenotazioni esclusivamente online. La decisione ha suscitato reazioni tra gli anziani, che si sono trovati in difficoltà nel seguire la procedura digitale. La protesta si è diffusa tra gli utenti, mettendo in luce le criticità di un processo di digitalizzazione che coinvolge un'utenza prevalentemente composta da persone anziane.

Analisi del sangue solo online? Scoppia la protesta all’ Inrca. Un nuovo caso solleva il velo sulle difficoltà della digitalizzazione forzata nei luoghi della cura, specialmente quando il bacino d’utenza è composto prevalentemente da anziani. La denuncia parte da una cittadina che, scontratasi con il sistema di prenotazione dell’istituto geriatrico dorico, ha deciso di scrivere al Carlino e all’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro per segnalare quello che definisce un "paradosso scellerato". Tutto inizia con una necessità urgente: "Ho chiamato l’Inrca per prenotare le analisi del sangue – racconta la signora – e mi è stato risposto che il primo posto disponibile sarebbe stato due settimane dopo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dietrofront sulle prenotazioni. Analisi del sangue solo online. Gli anziani nel panico all’Inrca Notizie correlate Analisi del sangue per prevenire le malattie negli uomini: ecco gli esami più importanti da fareLe analisi del sangue, soprattutto dopo una certa età, sono fondamentali per tenere sotto controllo il proprio stato di salute e prevenire diverse... Leggi anche: Anziani sempre più online, l’allarme sulle nuove solitudini digitali: “il gioco può ricostruire comunità reali”