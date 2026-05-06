Nove chili di cocaina nella base di stoccaggio e l' 80enne in cerca di sballo Il Quarticciolo è una polveriera dello spaccio

Nell'area del Quarticciolo, le forze dell'ordine hanno scoperto nove chili di cocaina nascosti in un appartamento, con alcune buste della raccolta differenziata utilizzate come nascondiglio. Contestualmente, un uomo di 80 anni è stato intercettato mentre cercava di mettersi in contatto con un pusher per acquistare droga. La zona viene descritta come un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nascondigli più disperati, droga "confusa" tra le buste destinate alla raccolta dei rifiuti, 9 chili nascosti in un appartamento e un 80enne alla ricerca del pusher per acquistare stupefacenti. Questa la fotografia scattata dal Quarticciolo, dove sono stati passati al setaccio i luoghi di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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