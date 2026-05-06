Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia | Arnaldi e Cinà osservati speciale derby Grant-Pigato

Nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia, nove giocatori italiani sono scesi in campo. Tra loro, Arnaldi e Cinà sono stati particolarmente seguiti dagli spettatori, mentre si è disputato anche un derby tra Grant e Pigato. Per il tabellone femminile si sono svolti i match della seconda giornata, mentre il torneo maschile ha visto il suo debutto. La manifestazione prosegue con incontri che attirano l’attenzione degli appassionati di tennis.

Seconda giornata per il tabellone femminile e debutto per quello maschile nell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Il primo turno monopolizza l’attenzione e il tricolore si presenta con una pattuglia nutrita: ben nove azzurri pronti a difendere – con alterne fortune, si presume – il vessillo italico. Sul Campo Centrale ad aprire le danze sarà Lucrezia Stefanini, attesa da un confronto tutt’altro che agevole con la lettone Jelena Ostapenko. Sulla carta, il pronostico è piuttosto lineare; nella pratica, quando c’è di mezzo Ostapenko, la logica tende a prendersi qualche libertà. Sempre sul Centrale vedremo Matteo Arnaldi, fresco vincitore del Challenger di Cagliari, lanciare il guanto di sfida a Jaume Munar, in fase di rientro dopo l’infortunio al braccio destro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia: Arnaldi e Cinà osservati speciale, derby Grant-Pigato Notizie correlate Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con PigatoSi è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte... Leggi anche: Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Un mercoledì da leoni al Foro Italico: nove azzurri in programma; Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia: Arnaldi e Cinà osservati speciale, derby Grant-Pigato; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. ATP/WTA Roma - Nove italiani in campo mercoledì 6 maggio: il programma completoTanti italiani e italiane faranno il loro esordio nel tabellone principale del torneo di Roma ... msn.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante x.com