Pigato un sorteggio beffardo | contro Grant derby azzurro accattivante

Durante gli Internazionali d’Italia di tennis, la 22enne giocatrice bergamasca, attualmente al numero 141 del ranking mondiale, affronterà mercoledì 6 maggio una giovane promessa italiana di 18 anni. La partita rappresenta un incontro tra due atlete emergenti del panorama nazionale, con un possibile derby azzurro. Il sorteggio ha riservato questa sfida, che si preannuncia interessante per gli appassionati di tennis italiani.

TENNIS. Internazionali d’Italia: la 22enne bergamasca, numero 141 al mondo, mercoledì 6 maggio sfiderà la 18enne promessa del tennis italiano. Un sorteggio beffardo per un match accattivante: Lisa Pigato, all’esordio nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026, si troverà di fronte mercoledì 6 maggio Tyra Grant, 18enne di origine americana e promessa del tennis italiano. Da numero 141 al mondo, primato personale della migliore orobica nel ranking Wta, difficilmente poteva andare meglio: Roma è un torneo Wta 1000, e Grant è numero 234. «La sfida è complicata - ha confermato il padre-coach di Lisa, Ugo Pigato -, anche perché Tyra ha poco da perdere ed è una che non soffre la pressione, ma al contrario sui grandi palcoscenici si esalta».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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