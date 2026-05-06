Novara banca sventa il furto | coppia indagata per 155mila euro rubati

A Novara, gli impiegati di una banca hanno intercettato un tentativo di furto di 155 mila euro. La polizia ha avviato indagini nei confronti di una coppia ritenuta coinvolta nel prelievo sospetto. Secondo quanto ricostruito, due accompagnatori avrebbero accompagnato un’anziana a isolarsi prima di compiere il prelievo. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’episodio e le modalità con cui è stato portato a termine il tentativo di furto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli impiegati a sospettare del prelievo?. Chi sono i due accompagnatori che hanno isolato l'anziana?. Come è stato messo in atto il piano di sottrazione sistematica?. Quali beni sono stati sequestrati dopo il furto dei risparmi?.? In Breve Sospettati hanno sottratto 111mila euro con bancomat e 42mila euro tramite pagamenti.. Il furto è iniziato a novembre 2023 con pressioni per dismettere polizze da 150mila euro.. Gip di Novara ha disposto sequestro di beni e auto per oltre 154mila euro.. Tribunale ha imposto divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per i due indagati.. Il 12 febbraio scorso, una filiale Intesa Sanpaolo di Novara ha sventato un tentativo di prelievo da 30mila euro ai danni di una donna ultranovantenne accompagnata da due persone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, banca sventa il furto: coppia indagata per 155mila euro rubati Notizie correlate Furto alla banca Credem della Riviera di Chiaia: rubati 100mila euroFurto alla filiale Credem della Riviera di Chiaia, portati via oltre 100mila euro. Novara, finti nipoti svuotano il conto di un'anziana per 155mila euro: due denunciatiÈ di due persone denunciate e oltre 155mila euro sottratti il bilancio di un caso di circonvenzione di incapace ai danni di una signora... Aggiornamenti e dibattiti Novara, finti nipoti svuotano il conto di un'anziana per 155mila euro: due denunciatiDue persone denunciate a Novara per circonvenzione di incapace: sottratti oltre 155mila euro a un'anziana, scoperti grazie alla banca. virgilio.it Novara, così un'anziana è stata derubata negli anni per 150mila euro da una coppia di conoscentiDue persone deferite e oltre 150mila euro sequestrati a Novara: anziana raggirata da una coppia per circonvenzione di incapace. virgilio.it