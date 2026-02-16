Paura nella notte a Felino | rogo in un edificio distrutti i locali di una mansarda
Nella notte a Felino, un incendio ha devastato i locali di una mansarda, causando grande paura tra i residenti. L'origine del rogo si è verificata all'incrocio tra via Gandhi e via Giovanni XIII, dove sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme. Un appartamento vicino è stato evacuato per evitare rischi alle persone.
Paura nella notte a Felino a causa di un incendio. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute alle 23 all’incrocio fra via Gandhi e via Giovanni XIII. Il rogo si è sviluppato a partire dal tetto di una palazzina, devastando e bruciando alcuni locali di una mansarda. I danni sono stati notevoli. Nessun ferito. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Processo Petrolini, la difesa: "Chiara è una paraplegica psichica". L'accusa: "Non ci sono aspetti dissociaviti" .🔗 Leggi su Parmatoday.it
Fiamme nella notte in un bar di Casal Velino, a Battipaglia intanto salvata una coppia di anziani da un rogo
Addobbi natalizi distrutti nella notte: il sindaco tuona contro i vandali
Nella notte, i locali del centro cittadino sono stati vittima di atti vandalici che hanno causato ingenti danni agli addobbi natalizi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paura nella notte a Castelnuovo, auto in fiamme e vigili del fuoco al lavoro; Paura nella notte a Sorso: tre auto in fiamme; FOTO | Il boato, l’esplosione e il crollo: paura nella notte a Licata, ustionati marito e moglie; Paura nella notte ad Alghero, auto a fuoco in via Dalla Chiesa.
Giovane ucciso a Montecalvoli. Paura in strada: spari nella notteUn colpo d'arma da fuoco ha colpito l'uomo al collo: una ferita mortale. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica sarebbe stata da agguato: intorno alle 5.30, l'auto su cui si trovava il giovane s ... rainews.it
Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta pauraE’ successo a Fucecchio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare il rogo ... msn.com
Paura nella notte a Napoli, dove i Carabinieri sono intervenuti all’interno del McDonald’s di via Lepanto per una violenta rissa tra giovanissimi. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 17 anni avrebbe dato vita a una colluttazione per - facebook.com facebook