Paura nella notte a Felino | rogo in un edificio distrutti i locali di una mansarda

Nella notte a Felino, un incendio ha devastato i locali di una mansarda, causando grande paura tra i residenti. L'origine del rogo si è verificata all'incrocio tra via Gandhi e via Giovanni XIII, dove sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme. Un appartamento vicino è stato evacuato per evitare rischi alle persone.

Paura nella notte a Felino a causa di un incendio. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute alle 23 all'incrocio fra via Gandhi e via Giovanni XIII. Il rogo si è sviluppato a partire dal tetto di una palazzina, devastando e bruciando alcuni locali di una mansarda. I danni sono stati notevoli. Nessun ferito.

Nella notte, i locali del centro cittadino sono stati vittima di atti vandalici che hanno causato ingenti danni agli addobbi natalizi.

