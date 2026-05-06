In Norvegia, si registra un record di immatricolazioni di veicoli elettrici, che rappresentano il 98,6% delle nuove auto. Le auto elettriche costano meno rispetto a quelle diesel, in parte grazie alle agevolazioni fiscali e alle esenzioni IVA ridotte dal governo. La decisione di modificare le esenzioni fiscali ha portato a un aumento di acquisti di veicoli a zero emissioni nel paese.

? Cosa scoprirai Come fanno le auto elettriche a costare meno di quelle diesel?. Perché il governo norvegese ha ridotto le esenzioni IVA per i veicoli?. Come gestiscono la ricarica nelle zone più remote e fredde del paese?. Cosa succederà alle ultime poche auto a benzina rimaste sul mercato?.? In Breve Esenzione IVA parziale per acquisti sopra i 42mila euro e soglia 27mila nel 2026.. Picco del 99,3% di elettriche nell'Ostfold contro il 95,1% del Finnmark.. Solo 87 nuove auto diesel e 31 benzina registrate ad aprile.. Costi minimi di ricarica grazie alla produzione nazionale quasi totalmente idroelettrica.. Il 98,6% delle nuove auto immatricolate in Norvegia ad aprile è composto da veicoli elettrici, un dato che stabilisce un nuovo primato per il mercato scandinavo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norvegia, record di immatricolazioni: il 98,6% delle auto è elettrico

Elettriche e autonomia sotto zero In Norvegia quasi tutte BOCCIATE

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