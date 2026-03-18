Donne e auto | il 42% delle immatricolazioni è femminile

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 marzo 2026, alle 10:17, il mercato automobilistico italiano mostra che il 42% delle immatricolazioni riguarda auto acquistate da donne. Questa percentuale evidenzia una presenza significativa nel settore, che si mantiene stabile nel tempo. Le donne continuano a rappresentare una quota importante tra gli acquirenti di veicoli in Italia.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 10:17, il mercato automobilistico italiano rivela un quadro in cui le donne rappresentano una forza stabile e determinante. I dati del 2025 confermano che quasi il 42% delle immatricolazioni di auto nuove sono a nome femminile, mantenendo una quota pressoché identica all’anno precedente. Mentre nel settore dell’usato si registra una lieve crescita della presenza femminile, arrivando al 39,3%, le scelte d’acquisto mostrano preferenze ben definite per i SUV compatti e le tecnologie ibride. La spesa media rimane inferiore rispetto a quella maschile, con un divario che si è allargato ulteriormente nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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