Auto cinesi balzo record in Europa A gennaio immatricolazioni cresciute dell’80%

Le vendite di auto cinesi in Europa sono aumentate dell’80% a gennaio, un salto che sorprende il settore. La causa principale risiede nell’introduzione di modelli più competitivi e di prezzo più accessibile, che attraggono un numero crescente di clienti. In particolare, le immatricolazioni hanno raggiunto circa 70.000 unità. Questo incremento dimostra come i costruttori cinesi stiano conquistando quote di mercato significative nel continente.

I costruttori cinesi accelerano in Europa e iniziano il 2026 con un balzo che non passa inosservato. A gennaio le loro vendite complessive sono cresciute dell'80% raggiungendo quota 70.465 unità, in controtendenza rispetto a un mercato che ha registrato una flessione del 3,6% a 947.482 immatricolazioni, come sottolinea la testata specializzata Autonews.com. La quota dei marchi di Pechino si è così attestata al 7,4%, quasi il doppio rispetto al 4% di gennaio 2025, anche se ancora distante dal picco record del 9,5% toccato a dicembre dello scorso anno. Numeri che confermano una presenza sempre più strutturata e meno episodica nel panorama automobilistico europeo.