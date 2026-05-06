Caso Minetti Nordio fa causa civile a Berlinguer e Mediaset

Il caso coinvolge una causa civile intentata dal ministro Nordio contro due imputati, Berlinguer e Mediaset. La vicenda è collegata a dichiarazioni fatte dal conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, durante una trasmissione televisiva. La discussione si è svolta in diretta e ha attirato l’attenzione sui procedimenti legali avviati, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi specifici delle azioni legali.

Dopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca si era lasciato andare in dichiarazioni non verificate sulla presunta presenza del ministro Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, il Guardasigilli ha deciso di agire per vie legali contro Bianca Berlinguer e Mediaset, autori della trasmissione dov'è avvenuto il fatto. Non è stato quindi sufficiente il dietrofront di Ranucci, che aveva ammesso di aver riportato "informazioni non verificate" fornite da una fonte. La Rai aveva fatto sapere che non avrebbe offerto copertura legale in caso di controversia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e Mediaset Notizie correlate Nordio contro Ranucci sul caso Minetti, causa civile per le dichiarazioni sul ranch in UruguayIl ministro della Giustizia Carlo Nordio si prepara ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sull’UruguayIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, promuoverà “nei prossimi giorni un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'; Caso Minetti, verifica sull'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; Caso Minetti, Rai: lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su Nordio. Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Berlinguer e MediasetDopo che il conduttore di Report, Sigrifido Ranucci, in diretta a Cartabianca aveva lasciato andare dichiarazioni non verificate sulla presunta ... iltempo.it Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: Ma non dite che ho dato una notizia non verificataSigfrido Ranucci si è scusato pubblicamente con il ministro della Giustizia Carlo Nordio per aver affermato in tv che il guardasigilli era stato avvistato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani, ... tpi.it "Ci sono parole da non dire, ma una devo citarla" Claudio Bisio apre la presentazione dei David di Donatello al Quirinale e davanti a Sergio Mattarella tira in ballo il caso Minetti con una battuta che spiazza la sala - facebook.com facebook Il caso #Minetti. I suoi legali smentiscono i fatti diffusi da 'Report' con l'intervista al giornalista Thomas Mackinson e annunciano la richiesta di danni. In Procura a Milano il vertice dei magistrati sull'adozione del bambino della coppia. Anna Maria Caresta #GR1 x.com