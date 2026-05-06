Solo un italiano su quattro riesce a descrivere le proprie emozioni, nonostante una consapevolezza crescente. Si osserva una differenza tra percepire un sentimento e comprenderne la natura, come tra un battito accelerato e la consapevolezza di essere innamorati, o tra un nodo allo stomaco e il rendersi conto di essere feriti. Questo tema rivela come molte persone stiano cominciando a rompere il silenzio sulle proprie emozioni, ma ancora incontrano difficoltà nel definirle.

C ’è una sottile differenza tra sentire qualcosa e capire cosa si sta sentendo. È la distanza che separa un battito accelerato dalla consapevolezza di essere innamorati, o un nodo allo stomaco dalla scoperta di essere profondamente feriti. In Italia, però, questa traduzione dal corpo alla mente sembra essere un esercizio ancora per pochi. Secondo i dati emersi dal report Mindex 2026, il Barometro del benessere mentale, solo un italiano su quattro possiede oggi i giusti strumenti per orientarsi nel proprio labirinto interiore. Come evitare di ammalarsi trattenendo le emozioni X Analfabetismo emotivo: perché è così faticoso dare un nome alle emozioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonostante una consapevolezza sempre più diffusa, solo un italiano su quattro sa descrivere le proprie emozioni. Un viaggio alla scoperta di come stiamo imparando a rompere il silenzio

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