Italia sempre più vecchia una famiglia italiana su quattro è composta solo da over 65

In Italia, una famiglia su quattro è composta esclusivamente da persone over 65, evidenziando il progressivo invecchiamento della popolazione. Il Paese si distingue per un'aspettativa di vita elevata, che ha contribuito a questa dinamica demografica. La trasformazione si riflette sulla composizione delle famiglie e sulla struttura sociale, con un numero crescente di anziani rispetto alle generazioni più giovani.

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo e, allo stesso tempo, uno di quelli in cui la trasformazione demografica ha inciso più profondamente sulla struttura sociale. I dati relativi alla condizione abitativa degli anziani, pubblicati dall'Istat il 18 febbraio 2026 e riferiti al censimento della popolazione e delle abitazioni nel 2023, fotografano con chiarezza una realtà ormai strutturale: più di una famiglia su quattro in Italia è composta esclusivamente da persone di 65 anni e più. Si tratta di quasi 6,9 milioni di famiglie su un totale di 26,5 milioni, pari al 25,9%, mentre le famiglie unipersonali di ultra75enni sono circa 2,7 milioni, ovvero il 10% del totale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

