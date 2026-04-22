Inps nel primo trimestre 56mila pensioni anticipate | -9%

Nel primo trimestre del 2026, l’Inps ha liquidato 56 mila pensioni anticipate, segnando un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo decremento si inserisce in un quadro di interventi legislativi che hanno reso più complesso e meno vantaggioso l’accesso alla pensione prima dell’età di vecchiaia. I dati pubblicati dall’ente previdenziale mostrano una diminuzione rispetto ai periodi precedenti.

Nuovo calo per le pensioni anticipate dopo gli interventi che hanno reso più difficile e meno conveniente l’uscita dal lavoro prima dell’età di vecchiaia: le pensioni anticipate con decorrenza nel primo trimestre del 2026 liquidate dall’Inps sono state nel complesso 56.004 con un calo dell’8,97% rispetto allo stesso periodo del 2025 quando furono 61.524. Il dato - precisa l’Inps che ha pubblicato il Monitoraggio sui flussi di pensionamento - è ancora provvisorio (ci sono ancora assegni da liquidare con decorrenza nel primo trimestre) e quindi la percentuale di calo potrebbe diminuire. Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 è stato di 880.🔗 Leggi su Feedpress.me

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