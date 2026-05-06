Non voglio polemizzare | Schwazer non convocato Linea chiara | Continuo a marciare

Il marciatore argentino non è stato convocato per le prossime competizioni e ha dichiarato di non voler polemizzare, affermando di voler continuare a marciare. La comunicazione è arrivata dal direttore tecnico della nazionale di atletica, che ha confermato la decisione senza ulteriori commenti. La decisione riguarda la partecipazione alle gare ufficiali e non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni.

“ Il direttore tecnico della Nazionale di atletica, Antonio La Torre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham”: con queste parole, rilasciate all’ Ansa, Alex Schwazer ha svelato che non parteciperà alla rassegna continentale, che andrà in scena nella località britannica dal 9 al 16 agosto. Nelle ultime settimane si era parlato a lungo della possibilità che il 41enne prendesse parte alla competizione più importante di questa annata agonistica, dopo aver scontato una squalifica di otto anni per doping ed essere tonato in maniera convincente, ma l’altoatesino non indosserà la maglia azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “Non voglio polemizzare”: Schwazer non convocato. Linea chiara: “Continuo a marciare” Notizie correlate Schwazer: "Qualcuno mi fermò anni fa, ma non mi ha tolto la voglia di marciare. Spero che i miei figli..."La testa avanti, il passo lungo, lo sguardo che non smette di cercare il traguardo. Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Schwazer: La Fidal mi ha comunicato che non vado all'Europeo, ma non mi fermo. Non voglio polemizzare: Schwazer non convocato. Linea chiara: Continuo a marciareIl direttore tecnico della Nazionale di atletica, Antonio La Torre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei ... oasport.it Schwazer 'io non convocato per Europei ma non mi fermo'Si e' avvicinato al muro delle tre ore nella maratona dei marciatori stabilendo il nuovo primato italiano ma - per scelta della federatletica - non è riuscito ad abbattere quello del tempo: Alex Schwa ... ansa.it