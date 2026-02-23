Scandalo Andrea Re Carlo esausto e le nuove indagini | i massaggi in nota spese le prostitute a corte i presunti ricatti degli 007

Le recenti accuse riguardano le spese ingenti per massaggi e incontri non autorizzati a corte, causate da comportamenti discutibili di alcune figure di spicco. Le indagini hanno portato alla luce pagamenti sospetti e incontri segreti con persone legate al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento per adulti. Testimonianze e documenti raccolti mostrano come alcuni servizi siano stati saldati con fondi pubblici. La vicenda continua a suscitare stupore tra i cittadini e le autorità.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTELONDRA - Il principe William è «frustrato» per lo scandalo che ha travolto suo zio Andrea e teme per la salute di suo padre Carlo, già malato di cancro: il re sarebbe «esausto», dicono fonti reali ai giornali inglesi, e messo a dura prova dagli ultimi avvenimenti, culminati nell’arresto di suo fratello. E la rabbia di William è trapelata alla cerimonia dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico, dove l’erede al trono ha partecipato assieme alla moglie Kate: quando gli hanno chiesto se avesse visto il film Hamnet, William ha risposto che «ho bisogno di essere calmo e tranquillo, e al momento non lo sono: me lo conservo per un’altra volta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nuove indagini sull’ex principe Andrea: prostitute portate a corte con l’aereo «Lolita Express» di EpsteinIl nome del principe Andrea è legato a uno scandalo dopo che sono emerse prove che prostitute sono state portate a corte a bordo dell’aereo “Lolita Express” di Epstein.

Nuove accuse per l’ex principe Andrea: «Massaggi a spese dei contribuenti»L’ex principe Andrea viene nuovamente coinvolto in accuse legate a comportamenti inappropriati, causate da un episodio in cui avrebbe usufruito di massaggi pagati con denaro pubblico.

