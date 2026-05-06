Non solo Vicario l’Inter punta due portieri della Serie A per il post Sommer

L’Inter sta valutando alcune opzioni per la posizione di portiere in vista della prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’addio a Sommer. Attualmente, sono in corso trattative o valutazioni con due portieri della Serie A, anche se non sono stati resi pubblici dettagli sui nomi coinvolti. La scelta di aggiornare il ruolo tra pochi mesi indica una pianificazione a medio termine per rinforzare la rosa.

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