Il nuovo portiere dell’Inter sarà scelto durante la sessione di calciomercato. La decisione verrà presa in base alle trattative in corso, senza ancora un nome ufficiale. La società sta valutando diverse opzioni prima di annunciare l’acquisto. Nel frattempo, si fa attenzione anche a possibili sorprese che potrebbero cambiare i piani iniziali. La scelta definitiva arriverà nei prossimi giorni.

di Bruno De Santis Il nome del nuovo portiere dell’Inter sarà deciso in sede di calciomercato, ma oltre a Vicario occhio ad una possibile sorpresa Proprietario cercasi: la porta dell’ Inter è in attesa di conoscere il nome che ne prenderà possesso a partire da luglio, dopo che sarà scaduto il contratto di Sommer. Lo svizzero dopo tre stagioni lascerà i nerazzurri e toccherà a Marotta e C hivu individuare il successore. C’è un nome su tutti ed è quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham: gli Spurs, alle prese con la lotta per non retrocedere, sono pronti a lasciar partire l’estremo difensore italiano per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Non solo Vicario per il post Sommer: occhio alla sorpresa

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