Vicario Inter è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole ma serve un’offerta sostenibile

Vicario dell’Inter, protagonista di un vero e proprio derby di mercato, si conferma il candidato principale a sostituire Sommer. Il portiere italiano del Tottenham ha conquistato i dirigenti nerazzurri con le sue prestazioni e ora è al centro delle trattative. Tuttavia, la società deve valutare un’offerta che sia sostenibile e compatibile con il budget a disposizione. I contatti tra i club sono già avviati, e il nome di Vicario resta il favorito per il ruolo di nuovo numero uno. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Inter News 24 Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Avviati i contatti, il portiere italiano in pole, ma serve un’offerta sostenibile. C’è sempre più Guglielmo Vicario nei pensieri dell’ Inter per il post-Sommer, con il portiere del Tottenham che torna a essere un obiettivo concreto per il club nerazzurro. Come confermato oggi dal Corriere dello Sport, Vicario è uno dei pallini dei dirigenti nerazzurri, che già nei mesi scorsi hanno intavolato contatti con il portiere. L’estremo difensore ha ribadito la sua disponibilità a un ritorno in Italia, un fattore che alimenta ulteriormente l’interesse dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole, ma serve un’offerta sostenibile Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta il nome di Vicario per il post Sommer! Situazione rimane da monitorare per il portiere del Tottenham Leggi anche: Nuovo portiere Inter, adesso Vicario è in pole. E lui ha già detto sì Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sfida Inter-Juventus per Vicario, i bianconeri puntano anche Ederson; Zenga: Con Tacconi facevamo finta di litigare. Tifo Sommer, ma a giugno prenderei Vicario o Carnesecchi; Da Vicario a Potuluski: la lista di mercato dell’Inter per giugno; Vicario dopo il derby d’Italia, Inter e Juventus pronte al duello: perché i nerazzurri sono favoriti. Da Vicario a Potuluski: la lista di mercato dell’Inter per giugnoL’ Inter continua a pensare a Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. I contatti ... corrieredellosport.it Inter, scelto il nuovo portiere: apertura totale del giocatoreIl preferito per sostituire Yann Sommer ha già dato apertura totale: pronto l'assalto dei nerazzurri in estate ... spaziointer.it VICARIO APRE ALL'INTER! Vicario è un nome molto in alto nella lista per il dopo Sommer. Posso dirvi che da parte del portiere del Tottenham c'è un'apertura totale per l'Inter e al progetto nerazzurro. - Fabrizio Romano - facebook.com facebook #Romano: " #Vicario, apertura totale all' #Inter. Il nome del portiere resta in cima alla lista dei preferiti" x.com