Recentemente sono stati riscontrati nuovi rischi legati a problemi muscolari e articolari, oltre alle già note condizioni come il gomito del tennista. Viene evidenziata una biomeccanica modificata, con carichi diversi durante l’attività sportiva, e diagnosi che spesso vengono sottovalutate. Alcuni casi di infortuni sono stati risolti grazie a interventi mirati, con un’attenzione particolare alla prevenzione e all’identificazione precoce delle problematiche.

Negli ultimi anni il tennis ha subito una trasformazione significativa. L’evoluzione della biomeccanica del gesto tecnico, le modifiche di racchette, corde e palline, hanno cambiato profondamente i carichi sull’arto superiore. Se in passato si parlava prevalentemente di “gomito del tennista” in senso classico, oggi il quadro è diverso: i dati ATP e WTA evidenziano un aumento delle problematiche a carico del compartimento mediale del gomito, spesso più complesse e meno riconosciute. Non si tratta più di semplici tendinopatie ma di un vero e proprio continuum patologico che può evolvere da un sovraccarico funzionale fino a una lesione legamentosa vera e propria, con conseguenze importanti sulla carriera dell’atleta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo gomito del tennista. I nuovi rischi e i casi risolti da Vavassori a Bhambri

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