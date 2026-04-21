Accoltellamenti in strada furto in tabaccheria e persecuzioni nel condominio | i complicati casi risolti dalla Polizia Locale

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Ravenna ha celebrato il proprio anniversario con una cerimonia in cui sono stati consegnati diversi encomi. Tra i casi risolti di recente ci sono stati un accoltellamento in strada, un furto avvenuto in una tabaccheria e una serie di episodi di persecuzione in un condominio. Gli agenti hanno lavorato per affrontare situazioni di varia natura, dimostrando l’impegno quotidiano nel garantire la sicurezza dei cittadini.

L’impegno costante degli agenti della Polizia Locale di Ravenna è stato celebrato ieri, nel corso della cerimonia per l’annuale della fondazione del corpo, attraverso una serie di encomi che hanno messo in evidenza la varietà e la complessità delle sfide affrontate a tutela della cittadinanza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Furto sventato in centro storico: ladro bloccato dalla polizia localeNei giorni scorsi, la Polizia Locale di Parma ha fermato un uomo che aveva appena rubato alcuni capi di abbigliamento all’interno di un negozio del... Leggi anche: Monza, identificato dalla Polizia locale un pirata della strada Contenuti utili per approfondire Si parla di: Accoltellamenti in strada, furto in tabaccheria e persecuzioni nel condominio: i complicati casi risolti dalla Polizia Locale; Accoltellamento a Sambuceto, Di Clemente: Violenza inaccettabile, comunità scossa. Droga, polizia locale in azione. Ventenne denunciato per furtoContinua l’azione di contrasto della polizia locale all’uso di sostanze stupefacenti sul territorio. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo formato da commissari e agenti del comando campigiano ha ... lanazione.it