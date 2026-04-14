Franco Branciaroli in " Non si sa come " di Luigi Pirandello diretto da Paolo Valerio chiuderà, domani alle 21.15, la stagione in abbonamento del teatro Velluti di Corridonia. "Le cose che si sanno, non significano allora più nulla": la battuta del conte Romeo Daddi, protagonista del dramma, condensa tutta l’inquietante e magnetica destabilizzazione, che connota l’ultima opera compiuta di Luigi Pirandello. A 90 anni dal debutto questa pièce è attualissima e feroce e i protagonisti, ineccepibili rappresentanti di una società raffinata. "Non si sa come" rivelano un lato spaventosamente irrazionale, popolato da cosiddetti "delitti innocenti", in cui sull’autocontrollo ha prevalso l’istintualità brutale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non si sa come", il Velluti chiude con Pirandello

"Non si sa come" di Luigi Pirandello in scena a VallisaLa Compagnia Diaghilev rinnova il proprio dialogo con l'universo teatrale di Luigi Pirandello e torna a esplorare uno dei territori più inquieti e...

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Palermo C5, super vittoria in vista dei playoff: i rosanero stendono 8-3 il Bonifato Di Redazione ForzaPalermo.it Nella trentesima giornata, nonché ultimo turno del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 chiude la regular season con una vittoria corsara imp facebook

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