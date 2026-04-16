L' auto che si ferma all' alt il finestrino abbassato e l' odore di droga | conducente in manette

Nelle prime ore di giovedì 16, una pattuglia dei carabinieri di Ferrara ha fermato un’auto durante un normale servizio di prevenzione. Quando i militari hanno fatto segno di fermarsi, il conducente ha arrestato il veicolo e abbassato il finestrino. L’auto presentava un odore di sostanze stupefacenti, portando gli uomini in divisa ad arrestare il conducente.

Nelle prime ore della mattinata di giovedì 16, una pattuglia dei carabinieri di Ferrara è stata protagonista di un’operazione antidroga nata durante un ordinario servizio di prevenzione. I militari, che stavano effettuando un posto di controllo in via Wagner, hanno intimato l'alt a un'autovettura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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