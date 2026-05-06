Una persona avrebbe voluto rivedere molti amici riuniti, trovando gioia nel loro ritrovarsi. Desiderava anche vederli lasciare l’incontro con un sorriso, anche se accompagnato da qualche lacrima. Un ricordo di momenti condivisi e di emozioni che si mescolano tra saluti e addii, senza bisogno di essere qualcuno di speciale per rendere tutto significativo.

Alex sarebbe stato felice di rivedere tanti amici tutti assieme. E sarebbe stato contento anche di vederli andar via con il sorriso a contrastare le inevitabili lacrime. Lui avrebbe voluto una festa e avrebbe apprezzato anche le musiche scelte, dal Combattente di Fiorella Mannoia al Ti insegnerò a volare che Vecchioni e Guccini avevano scritto per lui. Sarebbe stato fiero delle parole di sua cognata Barbara, di suo figlio Niccolò, dei tre ragazzi di "Obiettivo 3", l'associazione che continuerà a vivere dopo di lui, la sua eredità sportiva, ma anche morale. Per l'ultimo saluto si sono riuniti nella Basilica di Santa Giustina a Padova i suoi...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non serve essere Alex per fare cose meravigliose"

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