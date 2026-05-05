Zanardi il figlio | Non serve essere Alex per avere vita meravigliosa

Dopo i funerali del campione, il figlio ha dichiarato che non è necessario essere Alex per vivere una vita piena di significato. Le sue parole sono state pronunciate al termine della cerimonia funebre, senza ulteriori commenti o approfondimenti. La famiglia ha partecipato alla commemorazione in modo discreto, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La salma è stata accompagnata fuori dalla chiesa, dove si sono svolti i momenti dedicati ai ricordi.

Le parole del figlio del campione, Niccolò Zanardi, al termine dei funerali del padre nella Basilica di Santa Giustina a Padova: "Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, è questa la verità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zanardi, il figlio: "Non serve essere Alex per avere vita meravigliosa" Alex Zanardi, i funerali. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa» Notizie correlate Leggi anche: Il figlio di Zanardi commuove: "Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa" Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alex Zanardi, quando il post del figlio Niccolò commosse il web: il bollettino dell'epoca; La madre di Alex Zanardi: Non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza, l'ho visto disperarsi solo quando è morto il padre; Chi è Niccolò, il figlio di Alex Zanardi: la foto con la mano del padre e l’impegno sociale nel nome del campione; Niccolò Zanardi, il figlio che a Siena non smise di credere nella rinascita del padre. Zanardi, il figlio Nicolò ai funerali: Vi racconto l’Alex che si fa il caffè e impasta la pizzaC’è qualcosa che forse non sanno. Un piccolo aspetto dell’Alex di casa. Non dell’Alex che vince le Paralimpiadi o i mondiali di Indy, ma l’Alex che si fa il ... lapresse.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook Ciao Alex È morto Alex Zanardi: l'ex pilota e straordinario atleta paralimpico aveva 59 anni x.com