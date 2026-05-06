Oggi si apre una nuova fase delle indagini che coinvolge anche i dirigenti, con l'audizione davanti ai pubblici ministeri di due figure che ricoprivano ruoli di responsabilità nella gestione degli eventi. Fino a ieri, solo gli arbitri e i guardalinee erano stati ascoltati dai magistrati, mentre ora si passa a intervistare anche i vertici delle organizzazioni coinvolte. La procura ha deciso di ampliare il quadro delle testimonianze nell'ambito delle indagini in corso.

Il pubblico ministero Maurizio Ascione questa mattina ha sentito l’addetto agli arbitri della Lazio, Riccardo Pinzani, che nel 2024-25, la stagione sportiva al centro dell’indagine, era l’incaricato della Figc per i rapporti tra Aia e club calcistici. Pinzani, insomma, è l’uomo che fino a giugno 2025 parlava regolarmente con gli addetti agli arbitri delle squadre di A e B. Pinzani è entrato nella stanza di Ascione intorno alle 11.30 ed è rimasto con il pubblico ministero milanese fino a oltre le 14.30. Il calendario di giornata di Ascione ora prevede l’audizione di Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A. Butti viene ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta arbitri che ha occupato la cronaca di questi giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non più solo arbitri, via alla fase 2: davanti al pm Riccardo Pinzani e Andrea Butti

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, il pm convoca il responsabile dei calendari Butti: nuova fase per la Procura di MilanoNico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni...

Inchiesta arbitri, il pm Ascione vuole sentire Butti (l’uomo dei calendari della Serie A)Chi è il dirigente della Lega Calcio Serie A che gestisce i calendari del campionato e che il pm Ascione sentirà nell’ambito dell’inchiesta su Rocchi...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Inchiesta arbitri: cos'è il Club Referee Manager e cosa rischia Rocchi; In Serie A ci sono una decina di Club Referee Manager: e Rocchi poteva parlare con tutti; Chi sono i Club Referee Manager (addetti agli arbitri) della Serie A; Fari puntati sul ruolo del ’club manager referee’: solo quattro club ce l’hanno. La lente del pm sulle designazioni sospette. Gasperini l’aveva detto: Gira strana gente.