Durante il torneo Challenger di Francavilla, si è verificato un episodio nel corso di una partita tra Rapagnetta e Boyer. Dopo aver vinto il primo set e aver concluso il secondo con un punteggio di 7-5, il giocatore ha rotto una racchetta contro la sedia dell’arbitro. La scena si è svolta nel contesto di un match in cui Rapagnetta, considerato sfavorito, aveva comunque ottenuto una vittoria per 6-4, 7-5.

La scena si verifica durante il Challenger di Francavilla. Rapagnetta, sfavorito contro Boyer, gioca un’ottima partita e vince 6-4 7-5. Dopo aver perso la battuta sul 5-5 del secondo set, Boyer perde il controllo: spacca la racchetta e riceve una penalità fino a perdere direttamente il game decisivo. Furioso, continua a sfogarsi anche dopo la sconfitta, colpendo la sedia dell’arbitro e uscendo dal campo tra proteste e insulti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Challenger di Francavilla: giocatore spacca la racchetta contro la sedia dell'arbitro

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