A un certo punto, durante il lockdown, Corentin Moutet cerca un antidoto alla noia e la lampadina si accende all'improvviso. Una chiamata a Denis Shapovalov e i due si mettono a scrivere: ne esce Drip, brano bilingue che a Estoril pensano bene di mettere in diffusione quando i due si incontrano sul campo, qualche mese dopo. L'ennesima canzone di Corentin che per passione lascia il segno, dentro e fuori dai corridoi tennistici. In Francia lo chiamavano il Baudelaire della racchetta: non avevano mica tutti i torti. Si sarà interrogato sul curioso paragone anche Jannik Sinner, che trova Moutet al terzo turno di Miami. E magari avrà ripensato all'unico, particolare precedente di un paio di anni fa: Corentin giocava in casa e ci teneva a farglielo pesare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Si arrabbia perché squilla un telefono, ma è il suo: Sinner contro Moutet, il Baudelaire della racchetta

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